CSGT Quảng Nam liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc

Sáng 15.1, Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe tải chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc

Theo đó, tối 14.1, tổ công tác Đội CSGT số 1, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL1A đoạn qua P.Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), phát hiện xe khách BS 79B - 034.83 chở theo nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc. Lực lượng Cảnh sát môi trường cùng Cục Quản lý thị trường tỉnh có mặt phối hợp xác minh, xử lý vụ việc.

Nội tạng động vật phát hiện trên xe khách BS 79B-034.83 ẢNH: NAM THỊNH

Kiểm tra bên trong xe khách, cơ quan chức năng phát hiện 4 thùng xốp lớn chứa nội tạng động vật (trọng lượng khoảng 200 kg) cùng nhiều hàng hóa khác.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Mai Văn Lành (34 tuổi, ở H.Núi Thành, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số nội tạng động vật cũng như một số hàng hóa kèm theo trên xe.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Mai Văn Lành khai nhận số hàng nói trên từ TP.Đà Nẵng để chuyển đi vào các tỉnh thành phía Nam, đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản, bàn giao tang vật cho Cục Quản lý thị trường tiếp tục xử lý vụ việc.

Trước đó, lúc 8 giờ 15 phút ngày 14.1, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do chị Đặng Thị Thảo (28 tuổi, ở P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) làm chủ, phát hiện nhiều thùng hàng hóa.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh do chị Đặng Thị Thảo, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc ẢNH: NAM THỊNH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên các thùng hàng có 2.100 đôi giày dép các loại, 24 ấm nấu nước, 18 nồi cơm điện, 100 túi xách nữ, 24 hộp đựng bánh kẹo, 16 bàn học trẻ em. Toàn bộ số hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Qua làm việc, Thảo không đưa ra các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu giữ toàn bộ số tang vật trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 13.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, phát hiện xe tải chở hơn 2 tấn quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu xâm phạm sở hữu nhãn hiệu.