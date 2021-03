CSGT TP.HCM cảnh báo nguy cơ TNGT chết người trên quốc lộ 50 đoạn qua H.Bình Chánh.

Ngày 27.3, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM vừa có thông tin cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) trên quốc lộ 50 đoạn qua H.Bình Chánh.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ TNGT chết người trên QL50

Theo PC08, đầu năm 2021 đến nay, trên quốc lộ 50 đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh - đến cầu Ông Thìn (H.Bình Chánh) tình hình giao thông diễn biến phức tạp.

Chỉ trong tháng 2.2021 trên đoạn đường này đã xảy ra 3 vụ TNGT làm 3 người tử vong . Nguyên nhân ban đầu được xác định là người điều khiển xe máy tự té ngã do tránh, vượt không đảm bảo an toàn, không chú ý quán sát khi chuyển hướng.

Cũng theo PC08, trên tuyến đường đường có nhiều chỗ mặt đường gồ ghề, xuống cấp, độ rộng đoạn đường xe chạy là 8,8 mét. Tuy nhiên, đoạn qua khu vực nghĩa trang Đa Phước phần đường xe chạy chỉ còn khoảng 4,4m. Ngoài ra, trên tuyến QL50 này, có nhiều điểm họp chợ, kinh doanh buôn bán hàng hóa dưới lòng đường gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy TNGT.

Trước thực trạng này, Trạm CSGT Đa Phước (Phòng PC08) đã tham mưu cho Công an TP.HCM đề nghị với UBND H.Bình Chánh, Ban An toàn giao thông H.Bình Chánh, UBND các xã Bình Hưng, Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức (địa bàn QL50 đi qua) trong việc phối hợp và có giải pháp xử lý dứt điểm các điểm họp chợ lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở và mất an toàn giao thông.