Cư dân Carina Plaza bật khóc khi đối thoại với Phó thủ tướng Trương Hòa Bình

"Chủ đầu tư hứa suông"



Nhiều cư dân cho rằng, từ khi xảy ra vụ cháy làm 13 người chết, hàng chục người bị thương, hàng trăm người lâm cảnh “màn trời chiếu đất” đến nay, chủ đầu tư chung cư vẫn chưa hề có buổi tiếp xúc trực tiếp và chính thức nào. Những người được cho là đại diện của chủ đầu tư đứng ra giải quyết thì chỉ có những lời hứa suông mà không hề có giấy tờ gì.

Một cư dân Carina bức xúc: “Từ khi xảy ra vụ cháy cho đến ngày hôm qua (24.3) chỉ có duy nhất một cái tin nhắn lúc khuya là ngày hôm nay có cái việc trả lại xe; còn lại tất cả không có một tin nhắn, không có một liên lạc, không có một thông báo chính thức nào từ chủ đầu tư”.

“Chúng tôi phải tự thân vận động. Không biết bao nhiêu lần tôi phải đến gặp anh Tuấn (Ban Quản lý) để hỏi vấn đề sắp xếp nhà, chỗ ở… vì không có chỗ ở chúng tôi phải ở tại đây. Bố trí các phòng ở chung cư đang xây dựng thì không có điện nước, vào ngồi được một lúc chúng tôi lại phải xách đồ đi ra. Đến giờ này chưa có một lời nói là khi nào chúng tôi có thể vào ở, tất cả chỉ là lời hứa”, một cư dân cho biết.

Bật khóc vì bức xúc về sự thờ ơ, vô trách nhiệm của chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Thu nói: “Mấy ngày nay chúng tôi sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, không biết đến khi nào được về nhà mình. Trong khi đó, chủ đầu tư bặt vô âm tín”.

Xử lý nghiêm nếu có sai phạm

Sau khi nghe những bức xúc của người dân, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các cơ quan chức năng phải khẩn trương ổn định cuộc sống cho người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời, xử lý nghiêm vụ việc nếu có vi phạm.

“Chủ tịch UBND quận, phường cùng với nhà đầu tư phải lập ngay bộ phận thường trực tại đây, gắn bó sát với bà con để xem điều kiện sinh sống bà con như thế nào để có những giải pháp...”, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Trong buổi tiếp xúc và đối thoại với Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (cư dân chung cư Carina Plaza), cho biết khi nghe Phó thủ tướng chỉ đạo, chị cũng cảm thấy yên lòng vì sự quan tâm của Chính phủ và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. Tuy nhiên, điều cư dân cần nghe là cam kết của chủ đầu tư vì đến thời điểm này, cư dân chưa nghe thông tin chính thức chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cư dân ra sao.

“Cư dân phải tạm cư bên ngoài trong thời gian bao lâu mới được an cư trong chính căn nhà của mình? Cư dân có được yên ổn ngay trong nhà của người dân không?... Đó là những vấn đề mà cư dân quan tâm. Rất mong nhận được sự quan tâm của Phó thủ tướng Chính phủ”, một cư dân chung cư Carina Plaza nói.

Kết thúc buổi tiếp xúc, đối thoại với cư dân chung cư Carina Plaza vào sáng 25.3, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo: “Thành phố và nhà đầu tư tạo điều kiện tốt nhất; nhanh chóng kiểm tra an toàn, kỹ thuật đối với tòa nhà bị cháy trong thời gian ngắn nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn để bà con trở về ổn định cuộc sống”. Phó thủ tướng cũng động viên cư dân chung cư Carina Plaza cố gắng chịu đựng một thời gian để đảm bảo an toàn tuyệt đối.