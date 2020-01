Cụ ông 81 tuổi ở Hà Nội chém 3 người nhà em gái ruột bị thương

Trưa 7.1, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang làm rõ một vụ chém người nghiêm trọng khiến 3 người bị thương, xảy ra tại địa bàn vào chiều 6.1.

Theo một số người dân tại xóm Đình (xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội), do mâu thuẫn với em gái về việc đóng mở cửa sổ thông giữa 2 nhà, khoảng 14 giờ chiều 6.1, họ bất ngờ thấy cụ H. (81 tuổi, trú tại xóm Đình) cầm dao sang nhà em gái rồi chém loạn xạ

Hậu quả khiến vợ chồng em gái bị thương tích vùng đầu và một cháu nhỏ bị thương ở tay, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Theo một lãnh đạo Công an xã Chàng Sơn (Thạch Thất), vụ việc chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Sau khi gây án, khoảng 17 giờ 30 chiều 6.1, cụ ông đã đến trụ sở Công an xã Chàng Sơn trình diện , và được bàn giao cho Công an huyện Thạch Thất để làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.