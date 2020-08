Cụ ông 90 tuổi ở Cà Mau gần 40 năm ròng rã đi đòi 24 lượng vàng

Cụ ông Huỳnh Kim Lòng (90 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) ròng rã gần 40 năm qua đi đòi lại 24 lượng vàng mà trước đó cụ "đóng cho Nhà nước" để xuất cảnh.

Nộp vàng cho Nhà nước để đi xuất cảnh

Theo đơn trình bày của cụ Lòng, năm 1979, gia đình cụ có 9 người đăng ký đi xuất cảnh theo diện tư sản. Số vàng phải nộp cho dịch vụ này tổng cộng 24 lượng và gia đình cụ đã nộp đủ cho nhà nước. Tuy nhiên, sau đó Tòa án tỉnh Minh Hải (sau này chia tách thành 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu) giữ lại không cho xuất cảnh vì cụ còn nợ tiền của một ngân hàng lúc bấy giờ. Thế là cả nhà cụ Lòng không xuất cảnh được, ở lại Việt Nam sinh sống. Năm 1981, sau khi trả nợ ngân hàng xong, cụ Lòng làm đơn yêu cầu trả lại số vàng đã nộp.

Ngày 20.8.2018, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc số 6353/UBND-KT gửi Bộ Tài chính kiến nghị trả lại số vàng này cho cụ Lòng. Theo văn bản, UBND tỉnh Cà Mau đã rà soát và kết luận nội dung trình bày của cụ Lòng là đúng sự thật. Hồ sơ chứng minh, năm 1983, Hội đồng xét duyệt, xử lý kim hoàn của tỉnh Minh Hải xác định số vàng của cụ Lòng đã giao nộp về T.Ư. Một hồ sơ khác là biên bản cuộc họp Hội đồng kiểm kê, bàn giao vàng của tỉnh Minh Hải, trong đó có đề cập 24 lượng vàng của cụ Lòng.

Ngoài ra, cụ Lòng còn giữ xác nhận có nộp 24 lượng vàng cho Nhà nước, do ông Võ Thanh Tòng, Phó giám đốc Ty Công an tỉnh Minh Hải thời điểm đó, ký xác nhận, đóng dấu. Từ đó, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định có cơ sở xem xét trả lại vàng cho ông Lòng.

Bộ Tài chính từ chối vì không đúng đối tượng

Thế nhưng, ngày 1.2.2019, UBND tỉnh Cà Mau lại có văn bản số 834/UBND-KT, trả lời cho cụ Lòng rằng không trả vàng, vì Bộ Tài chính không đồng ý trả.

Nội dung công văn vẫn thể hiện quan điểm của UBND tỉnh Cà Mau là việc cụ Lòng nộp cho Nhà nước 24 lượng vàng 24K là có thật. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã phúc đáp rằng trường hợp của cụ Lòng không thuộc đối tượng được trả lại tài sản như quy định tại Quyết định số 17/TTg, ngày 21.10.1992 của Thủ tướng Chính phủ . Từ đó, UBND tỉnh Cà Mau đã trả lời từ chối việc trả lại 24 lượng vàng cho cụ Lòng.

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Thân Đức Hưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (người đã ký công văn hỏa tốc hồi tháng 8.2018 gửi Bộ Tài chính kiến nghị trả vàng và cũng đã ký công văn trả lời từ chối trả vàng cho cụ Lòng vào tháng 2.2019), nói: “Chúng tôi đã có văn bản gửi Bộ Tài chính để bảo vệ quyền lợi cho ông Lòng. Nhưng Bộ Tài chính có văn bản như vậy nên tỉnh có văn bản trả lời cho ông Lòng rõ”.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, cụ Lòng nói: "Cái lẽ thông thường, ai cũng hiểu, vì lý do khách quan không sử dụng được dịch vụ thì không mất tiền. Tôi trả vàng cho dịch vụ xuất cảnh bằng tàu, do Nhà nước tổ chức. Do bị tòa án không cho đi nên tôi không sử dụng được dịch vụ này. Vậy thì Nhà nước trả lại vàng mới đúng chứ. Gần 40 năm tôi đi đòi 24 lượng vàng quá vất vả rồi, trong khi tuổi tôi đã gần đất xa trời...".