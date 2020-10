Cụ ông chịu án oan gần 40 năm ở Vĩnh Phúc sắp nhận bồi thường 1,1 tỉ đồng

Sáng 13.10, bà Mầu Mai Quyên, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết đơn vị này đang làm thủ tục chi bồi thường 1,167 tỉ đồng cho gia đình ông Khổng Văn Đệ (97 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, H.Sông Lô, Vĩnh Phúc). Ông Đệ là 1 trong 3 cụ ông bị oan sai trong vụ giết người, xảy ra hơn 40 năm trước tại H.Sông Lô.

Theo bà Quyên, Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chi trả dưới hình thức chuyển khoản. Do ông Đệ không có tài khoản ngân hàng nên gia đình đã thống nhất chuyển vào tài khoản của con dâu, là chị Phan Thị Ái Vân.

“Chiều qua (12.10), ông Đệ cùng gia đình đã có mặt tại UBND xã Đồng Thịnh để làm thủ tục ủy quyền, dưới sự chứng kiến của đại diện Viện KSND Vĩnh Phúc. Thời điểm ủy quyền, ông Đệ mạnh khỏe, minh mẫn và tự nguyện ủy quyền cho con dâu tiếp nhận số tiền bồi thường. Trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tiền bồi thường, dự kiến 1 - 2 ngày sẽ tới tài khoản của chị Vân”, bà Quyên nói.

Ông Trần Ngọc Chinh, từng bị coi là kẻ chủ mưu của vụ án, không chấp nhận thương lượng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc Ảnh Trần Cường

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 28.1.1980, ông Chu Văn Quản, Bí thư Chi bộ thôn Vạn Thắng (xã Đồng Thịnh, H.Sông Lô, Vĩnh Phú, nay thuộc Vĩnh Phúc), được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên đồi sắn, với nhiều tình tiết đáng ngờ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú khi đó đã khởi tố, bắt giam 4 bị can, gồm: ông Trần Ngọc Chinh (năm nay đã 79 tuổi); ông Trần Trung Thám (em trai ông Chinh); ông Khổng Văn Đệ (năm nay đã 97 tuổi); và ông Nguyễn Đình Ký, đều trú tại xã Đồng Thịnh, để phục vụ điều tra.

Ông Chinh và gia đình em trai đã làm đơn kiện Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc để đòi quyền lợi Ảnh Trần Cường

Công an tỉnh Vĩnh Phú sau đó xác định ông Ký là thủ phạm và tuyên án chung thân vào ngày 15.6.1983; ông Chinh, ông Đệ được ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và trả tự do vào ngày 10.10.1982.

Ngày 18.10.1982, ông Thám cũng được đình chỉ điều tra vì không phạm tội, tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giam, ông Thám đã qua đời.

Quyết định đình cứu, trả tự do cho ông Chinh Ảnh Trần Cường

Đáng chú ý, sau khi được đình chỉ điều tra, trả tự do, chính quyền không tiến hành cải chính khiến 3 người vẫn mang tiếng giết người, bị dân làng dè bỉu; đến ngày 9.10.2019 mới tổ chức xin lỗi công khai 3 ông.

Sau đó, gia đình ông Chinh đã có đơn yêu cầu các cơ quan gây nên oan sai bồi thường 12,87 tỉ đồng; gia đình ông Thám đòi bồi thường 25 tỉ đồng; và gia đình ông Đệ yêu cầu bồi thường hơn 5,2 tỉ đồng.

