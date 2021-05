Cử tri 6 xã biên giới Quảng Nam đi bỏ phiếu bầu cử sớm

Sáng 16.5, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự nghi can chuyên cướp giật tài sản phụ nữ, lợi dụng mùa dịch Covid-19 , ngoài đường vắng vẻ do người dân hạn chế đi lại.