Cứu 2 hành khách bị kẹt trong xe giường nằm giữa lênh láng nhiên liệu dễ cháy

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30.3, tại km 1308+700 trên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã An Cư, H.Tuy An (Phú Yên) đã xảy ra một vụ tại nạn giao thông khiến nhiều người bị thương.

Khắc Nho Xe cứu hộ đến xử lý mới đưa hành khách ra khỏi xe



Vào thời điểm trên, khi đang cùng lưu thông trên đèo Quán Cau, xe khách giường nằm mang biển số 35B- 010.57 do Nguyễn Văn Tài (43 tuổi, ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) điều khiển theo hướng bắc-nam cố vượt qua xe đầu kéo biển số 77C-032.59 kéo theo rơ moóc biển số 77R - 019.56 do Trần Hữu Trí (40 tuổi ở thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước. Không may phần đầu của xe khách giường nằm đâm vào phần đuôi của xe kéo rơ moóc.

Khắc Nho Đưa hành khách bị thương ra khỏi xe



Vụ tai nạn này khiến 2 hành khách: Nguyễn Ngọc Minh (42 tuổi, ở huyện Mỏ Cày, Bến Tre) và anh Phạm Văn Đề (31 tuổi, ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) mắc kẹt trong xe và nhiều hành khách khác bị trầy xước nhẹ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên đã dùng máy cắt để cắt một phần cấu kiện của xe khách và sau hơn 2 giờ mới đưa được 2 nạn nhân ra ngoài cấp cứu.

Khắc Nho Nhân viên y tế xử lý vết trầy xước cho hành khách



Công an tỉnh Phú Yên đã điều động lực lượng và phương tiện của các phòng chuyên môn cùng với Công an H.Tuy An, Trung tâm y tế H.Tuy An có mặt ứng trực kịp thời tại hiện trường để cứu chữa nạn nhân, điều tiết, phân luồng giao thông và sẵn sàng xử lý cháy nổ bởi chiếc xe khách giường nằm bị bể thùng chứa nhiên liệu, dầu diezen chảy lênh láng trong khu vực xảy ra tai nạn.

Khắc Nho Đưa người bị nạn đi cấp cứu



Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.