Cựu cán bộ công an Q.8 được giảm án tội giết người

Trưa 11.4, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2/3 bị cáo kháng cáo. Theo đó, HĐXX giảm cho bị cáo Hà Tuấn Anh (33 tuổi, từng là cán bộ Công an Q.8, TP.HCM) từ án chung thân xuống còn 19 năm tù; bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (29 tuổi) từ chung thân xuống còn 21 năm tù.

Trước đó, tháng 9.2017, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên cả 3 bị cáo án chung thân về hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo HĐXX phúc thẩm, sau bản án sơ thẩm, gia đình bị cáo Hà Tuấn Anh đã bồi thường toàn bộ 520 triệu đồng cho nạn nhân, nên có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Đối với bị cáo Lâm, HĐXX nhận định Lâm không có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng khi được Tuấn Anh rủ rê thì tham gia. Lâm không trực tiếp gây ra cái chết của bị hại. Vì vậy, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo tù chung thân là hơi nghiêm khắc.

Về lý do không giảm án cho An, theo HĐXX, dựa vào lời khai của An, bị cáo là người đâm nạn nhân 3 nhát bằng con dao màu đen, từ đó, HĐXX phúc thẩm nhận định, An là người trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân và cần phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10.2012, bị cáo Tuấn Anh nợ Trần Nam Phong 17 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Nhiều lần Phong đòi nợ nhưng Tuấn Anh không trả nên ngày 4.2.2013, Phong đến cơ quan của cha bị cáo Tuấn Anh để báo chuyện Tuấn Anh nợ tiền cá độ.

Tức giận, Tuấn Anh nhiều lần nhắn tin chửi mắng, đe dọa đánh giết Phong và hẹn gặp Phong lúc 22 giờ ngày 5.2.2013 để giải quyết.

Trước cuộc hẹn với Phong, Tuấn Anh rủ 2 bị cáo còn lại đi cùng. Khi gặp Phong tại điểm hẹn, nói chuyện qua lại vài câu, Tuấn Anh lấy mũ bảo hiểm đánh Phong nhưng Phong đỡ được. Tuấn Anh chụp lấy ghế xếp bằng nhựa gần đó đánh Phong thì Phong cũng lấy một ghế xếp khác chống đỡ.

Khi bạn của Phong là Mai Lâm Anh Quốc vào đánh Tuấn Anh thì Lâm và An cũng xông vào đánh Quốc.

Trong lúc đánh nhau, Tuấn Anh dùng chân đá vào bụng, An dùng dao bấm đâm vào cánh tay, ngực của Quốc. Khi Quốc bỏ chạy, Tuấn Anh và An tiếp tục vây đánh, đâm Phong. Sau khi chống đỡ, Phong bỏ chạy và thoát khỏi hiện trường. Còn Quốc sau khi chạy khỏi hiện trường thì gục ngã trong một tiệm bida gần đó, tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.