Cứu cụ ông 80 tuổi liệt người trong đám cháy

Trưa 15.5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP.Đà Nẵng xác định, đám cháy nhà tại hẻm 75 Lê Hồng Phong (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là do chập điện, rất may, người dân đã cứu cụ ông liệt người ra ngoài an toàn.

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc ra từ tầng hai căn nhà hẻm 75 đường Lê Hồng Phong (P.Phước Ninh, Q.Hải Châu).

Người dân đã huy động bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng ngọn lửa đã bùng phát lớn, không thể tiếp cận tầng hai.

Ảnh: V.T Ngôi nhà xảy ra vụ cháy Ảnh: V.T Tầng 2 bị thiêu rụi

Lúc này, tại tầng một có cụ ông Lưu Văn Phong (80 tuổi) bị liệt người đang nằm dưỡng bệnh, người dân đã đưa cụ lên băng ca có sẵn trong nhà và đưa ra ngoài, thoát khỏi đám cháy lan nhanh.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an TP đưa 3 xe cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy trong 30 phút.

Nhờ khống chế kịp thời, đám cháy chỉ gây thiệt hại trên tầng 2 với một số đồ đạc, cụ ông được giải cứu, nguyên nhân vụ cháy nhà ban đầu được xác định là do chập điện.