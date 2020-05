Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La Trần Xuân Yến bị tuyên án 9 năm tù

Ngày 29.5, TAND tỉnh Sơn La đã tuyên án với 12 bị cáo trong vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở tỉnh này.

Bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi Sơn La , bị tuyên 9 năm tù giam, cao hơn mức đề nghị của Viện KSND tỉnh Sơn La, trong khi các bị cáo còn lại đều nhận mức án nhẹ hơn đề nghị của cơ quan công tố.

Theo đề nghị của Viện KSND tỉnh Sơn La tại phần luận tội chiều 24.5, bị cáo Yến bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo Yến tuy có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng giữ vai trò chính trong vụ án. Hành vi của bị cáo Yến là tiền đề để các bị cáo khác là cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội. Với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, bị cáo Yến bị xử phạt 9 năm tù, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong 5 năm sau khi mãn hạn tù, phạt tiền 50 triệu đồng.

Trong số 11 bị cáo còn lại bị xét xử, với 2 tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và nhận hối lộ , bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) chịu mức án 19 năm 6 tháng tù; Lò Văn Huynh (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La) lãnh 21 năm tù; Cầm Thị Bun Sọn (nguyên Phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT Sơn La) lãnh án 10 năm tù.

HĐXX cũng nhận định bị cáo Nga phạm tội với vai trò là người giúp sức tích cực nhất nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đặc biệt, bị cáo Nga là người thành khẩn khai nhất, tích cực nhất trong quá trình điều tra, nên cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT Sơn La) bị tuyên phạt 30 tháng tù; Đặng Hữu Thủy (nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu) lãnh án 8 năm tù; Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, nguyên cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 3 năm tù; Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên Phó đội trưởng Đội giáo dục , Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, nguyên Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 8 năm tù; Trần Văn Điện (nguyên cán bộ thư viện Trường tiểu học Chiềng Cơi) bị phạt 9 năm tù; Hoàng Thị Thành (nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ H.Quỳnh Nhai) lãnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lò Thị Trường (lao động tự do ở TP.Sơn La) lãnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đều cùng tội danh đưa hối lộ.