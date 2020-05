Cựu phó phòng Công an Sơn La kêu gọi mọi người giúp mình 'làm rõ sự thật'

“Hoàn toàn vô tư trong việc nhờ xem điểm” Trong bản luận tội của VKS khi nói quy tội bị cáo Đỗ Khắc Hưng và Đinh Hải Sơn, trong đó có nêu Hưng nhờ tổ chấm thi trắc nghiệm nâng điểm cho thí sinh Vũ Hoàng Hiệp là vì bị cáo Khoa nhờ, Sơn nhờ tổ chấm thi trắc nghiệm nâng điểm cho thí sinh Lê Tất Thành cũng là Khoa nhờ và 2 bị cáo này đều nói là do nể nang Khoa trong mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Bị cáo Khoa cho rằng, nói nể nang do quan hệ cấp trên - cấp dưới là ngụy biện. Bởi theo bị cáo Khoa, cấp trên - cấp dưới phải là người trực tiếp quản lý, trực tiếp chỉ đạo và người dưới phải phục tùng. Trước đó, bị cáo Khoa cũng nêu một số mốc thời gian liên quan tới việc nhờ bị cáo Hưng và bị cáo Sơn “xem điểm” (chứ không phải nâng điểm như Sơn và Hưng khai) cho 2 trường hợp trên. “Ngày 28.6.2018, bị cáo gặp anh Lê Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND TP.Sơn La (nay là Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La - PV), sau đó bị cáo có gọi Đinh Hải Sơn đến nhà vào ngày 28 để nhờ xem điểm cho thí sinh Lê Tất Thành, con của anh Bình. Sau đó sáng 29.6, chị Thúy (một người quen của Khoa) có đưa tờ giấy mà bị cáo đã khai (ghi thông tin của thí sinh - PV), bị cáo mới gọi anh Đỗ Khắc Hưng đến để nhờ xem điểm cho cháu của chị Thúy”, bị cáo Khoa khai. “Bị cáo đã gọi từng người đến, bởi vì đây là những mối quan hệ mà bị cáo không chủ động được. Hôm nay gặp người này thì người này nhờ, mai người kia đến nhà thì người ta nhờ, do đó, bị cáo không chủ động được. Khi nhận thông tin, gặp ai thuận lợi thì bị cáo nhờ. Bị cáo hoàn toàn vô tư trong việc nhờ xem điểm”, bị cáo Khoa khai trước tòa.