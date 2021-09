Cứu sống bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị ung thư đại tràng tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Theo đó, ngày 31.8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân G.N. (62 tuổi) trong tình trạng suy hô hấp do nhiễm Covid-19, sau đó bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khoa 8A. Tại đây, trong quá trình điều trị Covid-19 cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ đã phát hiện ông N. bị tắc ruột. Qua kết quả chụp CT-Scan, các bác sĩ ghi nhận có khối u ở đại tràng.

Xác định nếu không được phẫu thuật khẩn cấp, nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao nên ngay trong đêm, BS CK2 Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 đã chủ trì cuộc hội chẩn với các bác sĩ khoa Ngoại tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả chẩn đoán trước mổ cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng, tắc ruột do u đại tràng góc lách, viêm phổi nguy kịch do SARS-CoV-2 , suy mòn, hạ kali máu nặng. Do đó, các bác sĩ đã thống nhất cần phải mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay tại phòng mổ của Bệnh viện hồi sức Covid-19 để giành giật lại sự sống.