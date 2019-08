Đã bắt được nghi can sát hại hai bố con ở Quảng Ninh

Chiều 5.8, thông tin từ Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, lúc 15 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt được Hoàng Văn Sắt (46 tuổi) khi nghi can này đang lẩn trốn ở xã Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) và di lý về Quảng Ninh để phục vụ công tác điều tra. Nghi can này sau đó đã bị khởi tố về hành vi giết người