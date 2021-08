Đã bắt được nghi can sát hại tài xế xe taxi ở Nghệ An

Chiều 20.8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh này đã bắt được nghi can sát hại tài xế xe taxi vào chiều 19.8 sau 18 giờ truy lùng ráo riết.

Nghi can là Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ngụ xã Thượng Tân Lộc, H.Nam Đàn, Nghệ An). Hùng bị bắt giữ tại địa bàn H.Anh Sơn lúc 11 giờ trưa nay, 20.8.

Từ lời khai của Hùng, lực lượng chức năng đã tìm thấy và thu giữ con dao gọt hoa quả là phương tiện gây án . Sau khi sát hại tài xế taxi, nghi can này vứt con dao tại một ngọn đồi gần hiện trường rồi bỏ trốn.

Chiếc xe taxi tại hiện trường ẢNH: CTV

Bước đầu, Hùng khai nhận, do nợ nần nên ngày 18.8 lên H.Anh Sơn vay tiền nhưng không được, sau đó chuẩn bị dao và gọi taxi với mục đích cướp tài sản

Chiều 19.8, Hùng đón xe taxi do anh Đặng Đình Tài (36 tuổi, ngụ xã Phúc Sơn, H.Anh Sơn, Nghệ An) điều khiển, khi xe đến đoạn đường vắng thuộc xã Cẩm Sơn (H.Anh Sơn), nghi can này đã dùng dao uy hiếp để cướp tài sản.

Khi anh Tài kháng cự, Hùng đã dùng dao cắt cổ nạn nhân. Bị trọng thương, anh Tài mở cửa xe bỏ chạy, nhưng do vết thương quá hiểm, nạn nhân đã tử vong sau khi chạy được khoảng 30 m.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 19.8, một số người dân đi trên quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn) phát hiện một tài xế taxi nằm tử vong trên vũng máu, cách đó khoảng 30 m là chiếc xe taxi đỗ sát mép đường, một bánh trước bị sập xuống rãnh thoát nước. Hiện trường vụ việc nằm cách xa khu dân cư, thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hùng Sơn và Cẩm Sơn.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân đã gọi điện trình báo với công an.