Đã bắt được nghi phạm sát hại chủ đầm rươi ở Hải Phòng

Sáng nay, 13.1, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, đã đến chúc mừng và trao thưởng lực lượng công an tham gia phá án vụ chủ đầm rươi ở Hải Phòng bị giết hại.

Trước đó, vào 6 giờ 10 ngày 29.12.2019, người dân ở thôn Câu Thượng (xã Quang Hưng, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) phát hiện ông Lê Văn Thăm (54 tuổi, chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng) chết trong tư thế nằm ngửa trên nền nhà bên đầm rươi, trên người có nhiều thương tích, máu vương vãi dưới nền nhà...

Thời điểm này, điện trong nhà ông Thăm vẫn sáng, các cánh cửa đều mở, trước cửa nhà bếp có nhiều mảnh chậu cây cảnh bị vỡ.

Ông Lê Văn Thăm quê ở xã Quang Hưng nhưng gia đình sống tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Gần 10 năm nay, ông Thăm mua khu đầm rươi rộng hơn 10 ha ở thôn Câu Thượng. Khu đầm này nằm ngoài đê, cách khu dân cư 500 m, ít người qua lại. Cơ quan công an nhận định, ông Thăm bị giết để cướp tài sản

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp lực lượng của Bộ Công an điều tra vụ án. Đến 23 giờ ngày 12.1, công an đã bắt được Nguyễn Thành Chung (34 tuổi, ngụ thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão), nghi phạm giết ông Thăm.

Tại cơ quan điều tra, Chung khai do nợ nần nhiều vì chơi cờ bạc nên sát hại ông Thăm để cướp tài sản.