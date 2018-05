Đá lăn từ trên núi xuống đè chết hai mẹ con

Vụ việc thương tâm trên xảy ra chiều 30.5 tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lỳ Giống Dìa, Chủ tịch UBND xã Đoọc Mạy, cho biết chiều 30.5, chị Lầu Y Nênh (36 tuổi) và con trai là Già Bá Khư (16 tuổi) chở nhau bằng xe máy vào rẫy cách nhà khoảng 3 km để tìm bò thả rông trong rừng. Khi cả hai mẹ con chị Nênh đang đi, bất ngờ đá từ trên núi lăn xuống rơi trúng người.

Khi người đi đường phát hiện sự việc, cả hai mẹ con chị Nênh đã tử vong. Tại hiện trường, cả hai nạn nhân bị thương tích rất nặng trên đầu do đá rơi trúng. Thời điểm đó, trời không có mưa.

Bà Nguyễn Thị Hoa Cúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đoọc Mạy, cho biết chị Nênh là giáo viên của trường. Vợ chồng chị Nênh có 3 con, cháu Khư là con đầu, cháu thứ 2 và thứ 3 đang học tiểu học và mầm non. Cháu Khư đang học lớp 10 tại Trường dân tộc nội trú Nghệ An ở thành phố Vinh và vừa mới về nghỉ hè được vài ngày thì gặp nạn.

Đoọc Mạy là xã miền núi gần giáp biên giới Việt - Lào, là nơi sinh sống chủ yếu của người Mông, đời sống người dân ở đây còn rất khó khăn. Cũng theo bà Cúc, hiện tượng đá trên núi tự lăn xuống vẫn thường hay xảy ra ở địa phương này.