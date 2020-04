Đà Lạt: Phát hiện 2 nam, 1 nữ trong phòng khách sạn nghi sử dụng ma túy

Khoảng 0 giờ ngày 19.4, Công an P.2 (TP.Đà Lạt) phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Lạt, kiểm tra hành chính khách sạn K.H (đường Phan Đình Phùng, P.2) do bà N.T.H (48 tuổi, quê Hà Nội) làm chủ, đã phát hiện khách ở đây có hành vi tàng trữ chất nghi ma túy.