Đà Nẵng: Địa phương lý giải vụ chợ Hòa Nhơn hơn 17 tỉ đồng nứt toác sau bão

Đất san lấp có lẫn rác thải

Cận cảnh ngôi chợ có vốn đầu tư hơn 17 tỉ bị nứt toác sau bão số 5

Trong văn bản do Phó chủ tịch UBND H.Hòa Vang Phan Văn Tôn ký ngày 19.9, chính quyền địa phương lý giải nguyên nhân chỉ sau vài ngày mưa do ảnh hưởng bão số 5 Conson hồi giữa tháng 9, taluy âm sạt lở nghiêm trọng là do dự án chợ Hòa Nhơn có cao trình san nền chênh cao khá lớn so với nền đất hiện trạng.

Đồng thời, giai đoạn 1 dự án chưa được đầu tư kè gia cố mái taluy âm và hệ thống mương thu gom nước. Bão số 5 gây mưa lớn kéo dài dẫn đến lưu lượng nước mặt chảy tự do trên nền sân, sau đó chảy vào mái taluy âm (đã ngấm nước lâu ngày) gây ra sạt lở đất, dẫn đến gãy nứt nền sân bê tông sát chân mái taluy.

Đáng chú ý, chính quyền địa phương cũng phản hồi cụ thể về vấn đề mà Thanh Niên đề cập, cũng là việc khiến người dân địa phương lo lắng. Theo đó, tại nơi bị sạt lở, đứt gãy nền bê tông phần đất sạt lở lộ ra đầy rẫy rác thải như túi nilon, chai nhựa, dây thừng, vỏ sò…

Taluy âm công trình chợ Hòa Nhơn bị sạt lở, đứt gãy nghiêm trọng sau bão số 5 HUY ĐẠT

Cụ thể, theo UBND H.Hòa Vang, ngay sau khi báo chí phản ánh, Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng H.Hòa Vang đã phối hợp đơn vị thi công kiểm tra, xác định nguồn gốc đất lấy từ mỏ đất đồi Phú Hạ (xã Hòa Sơn) và chất lượng đất đảm bảo các yêu cầu. Đơn vị cung cấp vật liệu có giấy phép khai thác khoáng sản (số 1397/GP-UBND, do UBND TP.Đà Nẵng cấp ngày 1.4.2019), được vận chuyển về đến chân công trình và được lu lèn từng lớp đảm bảo độ chặt theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên, UBND H.Hòa Vang xác nhận lượng đất san lấp mặt bằng với khối lượng đất khá lớn, một số vị trí san lấp "có lẫn một ít lượng đất đá phong hóa". Chưa kể, trong quá trình triển khai thi công "có một số công nhân ở lại hằng ngày vứt rác thải sinh hoạt lẫn cục bộ vào trong đất san lấp".

Chuyển đất “bẩn” ra khỏi công trình

Sau khi xảy ra tình trạng sạt lở và hình ảnh sạt lở lộ ra đất san lấp “bẩn” từ phản ánh của báo chí, UBND H.Hòa Vang chỉ đạo Ban QLDA huyện, đơn vị thi công, cán bộ giám sát khẩn trương hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng lại hạng mục nền bê tông sạt lở.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị thi công vận chuyển lượng đất tại một số vị trí lẫn lộn đất đá phong hóa ra khỏi công trình, gia cố mái taluy âm đảm bảo kỹ thuật.

Sau phản ánh, chính quyền H.Hòa Vang yêu cầu đơn vị thi công vận chuyển đất "bẩn" ra khỏi công trình chợ Hòa Nhơn HUY ĐẠT

Theo UBND H.Hòa Vang, dự án chợ Hòa Nhơn được phê duyệt với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 đầu tư các hạng mục: Giải phóng mặt bằng, san nền, khối nhà chợ phụ, khối nhà giết mổ, nhà để xe, nhà chứa rác, nhà quản lý, nhà vệ sinh, bể xử lý nước thải, nền sân và cây xanh (tổng mức đầu tư hơn 17 tỉ đồng).

Giai đoạn 2 dự kiến đầu tư khối nhà chợ chính, đường giao thông 7,5m vào cổng phụ chợ, khối ki ốt, khối nhà ẩm thực, khối nhà trái cây, kè chắn đất quanh mái taluy âm và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khớp nối tuyến đường ĐH2 (xã Hòa Nhơn).

Về lâu dài, để đảm bảo việc vận hành khai thác chợ Hòa Nhơn 17 tỉ đồng được xuyên suốt, UBND H.Hòa Vang chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ trình UBND TP.Đà Nẵng xin chủ trương bổ sung hạng mục kè gia cố mái taluy âm vào giai đoạn 1, để đảm bảo không xảy ra tình trạng sạt lở tương tự.