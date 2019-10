Đà Nẵng: Kẻ xấu vào trường dụ dỗ, chiếm đoạt dây chuyền của học sinh

Theo Công an Q.Thanh Khê, vào lúc 7 giờ 20 ngày 24.10, Công an Q.Thanh Khê nhận được tin báo tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (K31/47 Trường Chinh, Q.Thanh Khê) có vụ bắt cóc trẻ em . Công an P.An Khê (Q.Thanh Khê) đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, lúc này, bảo vệ của trường đang giữ 1 người đàn ông có hành vi xấu với học sinh