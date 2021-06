Đà Nẵng khai trừ 5 đảng viên liên quan đến vụ án Vũ 'nhôm'

Chiều 17.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can đều là giám đốc doanh nghiệp trong đường dây núp bóng chuyên gia nhập cảnh trái phép.