Đà Nẵng: Khởi tố, bắt tạm giam 14 bị can liên quan đến một ổ bạc

12 bị can đánh bạc gồm: Lê Xuân Lộc (37 tuổi, ngụ 31 Lương Thế Vinh), Trần Ngọc Hưng (43 tuổi, ngụ K38 Lê Hữu Trác, Q.Sơn Trà), Nguyễn Văn Anh Huy (27 tuổi, ngụ 87 Châu Thị Vĩnh Tế), Nguyễn Văn Sỹ (33 tuổi, ngụ tổ 120 P.Hòa Hải, cùng Q.Ngũ Hành Sơn) và Võ Dương Quốc Thịnh (29 tuổi, ngụ thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang) và các con bạc ngụ các nơi khác gồm: Trần Trung Định (29 tuổi, ngụ thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, H.Thăng Bình), Trần Văn Gặp (31 tuổi, ngụ thôn 4, xã Phú Thọ, H.Phước Sơn), Ngô Văn Thu (24 tuổi, ngụ H.Đông Giang, cùng Quảng Nam), Nguyễn Hữu Tấn (31 tuổi), Nguyễn Trọng Hảo (22 tuổi, cùng ngụ P.Nhơn Hưng TX.An Nhơn), Nguyễn Thành Phương (34 tuổi, ngụ H.Phù Mỹ, cùng Bình Định), Nguyễn Văn Tứ (33 tuổi, ngụ H.Đức Cơ, Gia Lai).

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin , chiều 1.4, Công an Q.Ngũ Hành Sơn ập vào căn nhà 3 tầng trên đường An Thượng 20 (P.Mỹ An), bắt quả tang các con bạc đang xóc đĩa tại phòng khách tầng 2, tạm thu giữ 45,6 triệu đồng, 1 bộ bầu cua, 1 bộ xóc đĩa, 5 ô tô, 10 xe máy.