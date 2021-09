Đà Nẵng: Lấy danh sách tiêm vắc xin người dưới 18 tuổi chỉ là phương án chuẩn bị sẵn

Trong những ngày qua, một số địa phương tại TP.Đà Nẵng đang tiến hành lấy danh sách cho cả nhóm đối tượng dưới 18 tuổi để tiêm vắc xin. Điều này khiến nhiều người dân băn khoăn do hiện vẫn chưa có quy định tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuổi.

Các đơn vị ngành công an, quân đội, các địa phương quận, huyện tại Đà Nẵng cũng đã thiết lập 15 điểm tiêm chủng với quy mô 120 bàn tiêm. Một số trường học, trung tâm văn hóa thể thao được trưng dụng làm điểm phân luồng tiêm vắc xin do có lợi thế về không gian, bảo đảm giãn cách và không gian theo dõi người dân sau tiêm. Ngoài ra, ngành y tế còn bố trí thêm 10 điểm tiêm cố định tại các cơ sở y tế đủ điều kiện trên địa bàn thành phố.

Đợt này, tại Đà Nẵng còn có hơn 1.200 can phạm, phạm nhân được tiêm vắc xin Covid-19 trong 2 ngày 16 - 17.9. Đây là số vắc xin từ nguồn kinh phí của Bộ Công an, nhằm mục đích đảm bảo môi trường trại giam an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Trước đó, Bệnh viện 199 cũng đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho các cán bộ các trại tạm giam, phòng tạm giam.