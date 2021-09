Đà Nẵng mở vòng tay tiếp đón thai phụ từ TP.HCM có nhu cầu về quê

Chiều tối 30.9, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 , ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết theo đề xuất của Hội Đồng hương TP.Đà Nẵng tại TP.HCM, Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương đón các thai phụ có nhu cầu trở về quê.

Ông Chinh cho biết, hiện nay nhiều địa phương đang thực hiện công tác nhân văn, đó là đưa thai phụ về quê để dễ tiếp cận dịch vụ y tế.

“Thường trực Thành ủy thống nhất cho chủ trương những thai phụ người Đà Nẵng có nguyện vọng trở lại TP thì chúng ta mở vòng tay tiếp đón . Giao Sở Y tế xây dựng phương án và điều kiện để các thai phụ trở về, còn việc vận chuyển về lại TP sẽ được giao cho bộ phận khác”, ông Chinh nói.

Cuối tháng 7.2021, UBND TP.Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM bố trí 3 chuyến bay đưa 626 công dân đang sống, học tập và làm việc ở TP.HCM trở về quê an toàn HUY ĐẠT

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thông tin, trong ngày 30.9, toàn TP triển khai Chỉ thị 08 , theo đó đã nới lỏng thêm 8 nhóm hoạt động. Liên quan đến việc kiểm soát người vào TP.Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh giao ngành chức năng thành lập Trung tâm Xử lý phương tiện và người vào TP, phân công trực 100%, xác lập mạng thông tin nội bộ. “Cương quyết xử lý nội dung này, người nào chống đối và vi phạm thì bị xử lý tột khung. TP thống nhất tăng cường trang thiết bị để phục vụ cho các chốt”, ông Chinh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Văn phòng UBND TP thành lập các tổ kiểm tra tại 7 quận, huyện. Theo đó, các tổ này có nhiệm vụ đi kiểm tra các phương tiện, trong đó chú ý những xe có biển số xe ngoại tỉnh. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trao quyền cho các tổ kiểm tra, xử lý và thành lập nhóm thông tin kiểm tra các xe. “Phát hiện ở đâu có vi phạm thì thông tin vào nhóm này, lực lượng công an địa phương đó đến xử lý ngay nếu có vi phạm về phòng chống dịch. Người dân thời gian tới sẽ về khá đông, công an phải đảm bảo việc người dân đi theo đoàn. Công an khu vực kiểm tra công tác tại trú tại các tổ dân phố”, ông Lê Trung Chinh nói.