Đà Nẵng: Phát hiện một công ty luật sử dụng con dấu giả

Ngày 29.1, lực lượng đã phát hiện con dấu của Công ty luật M do ông H.Q.C (ngụ Q.Thanh Khê) làm đại diện đang sử dụng con dấu giả.

Qua làm việc, ông C cho biết con dấu của công ty do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng cấp kèm theo giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đã bị mất từ năm 2016.