Đà Nẵng: Phụ xe xe đầu kéo đột nhập nhà dân, trộm hơn 100 triệu

Ngày 3.8, Công an Q.Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng ) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Phúc (35 tuổi, ngụ P.Điện An, TX.Điện Bàn, Quảng Nam, phụ xe xe đầu kéo) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản