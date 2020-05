Đà Nẵng: Quản lý công ty đánh gãy chân nguyên kế toán trưởng, bị khởi tố

Theo Công an Q.Sơn Trà, bị can Nguyễn Phú Nhân (28 tuổi, ngụ tổ 54 P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích . Nhân là quản lý của Công ty S.T.Đ.H, đã đánh đập dã man nguyên kế toán trưởng của công ty này, khiến nạn nhân bị gãy chân.