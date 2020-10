Đà Nẵng: Sẵn sàng di dời gần 150 hộ dân có nguy cơ sạt lở

Ông Nguyễn Hà Nam, Chủ tịch UBND H.Hòa Vang cho biết, do đặc thù địa hình đồi núi, sông suối ngắn, độ dốc cao, nhiều vị trí triền núi, ven sông suối nên nhiều khu vực có khả năng sạt lở đất như các thôn An Định, Tà Lang, Giàn Bí, Lộc Mỹ, Nam Yên, Phò Nam (xã Hòa Bắc), tổ 4 - 5 Quan Nam 3, Trường Định (xã Hòa Liên), thôn An Ngãi Đông 1 (xã Hòa Sơn)…

“Với diễn biến thời tiết phức tạp và cực đoan như hiện nay, mưa kéo dài liên tục, nền đất yếu, khối trượt lớn, nguy cơ sạt lở đất rất cao, trong khi nhà dân không kiên cố, sát chân núi, chân đồi nên huyện đã xây dựng phương án di dời dân trong vùng sạt lở núi khi có thiên tai", ông Nguyễn Hà Nam nói.

Gia cố chống sạt lở trên QL14G tại H.Hòa Vang ẢNH: NGUYỄN TÚ Hàn khung thép gia cố ta luy chống sạt lở ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cụ thể, huyện đã rà soát, xác định 147 hộ với 533 người cần di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, gồm thôn Phú Túc, xã Hòa Phú (41 hộ), tổ 1 thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn (40 hộ), tổ 5 thôn Quan Nam 3, thôn Trường Định, xã Hòa Liên (17 hộ) và 49 hộ ở xã Hòa Bắc.

Cũng theo Chủ tịch UBND H.Hòa Vang, rất khó dự báo về sạt lở nên khi dự báo có mưa lớn hoặc bão ảnh hưởng đến khu vực H.Hòa Vang, toàn bộ người dân sẽ được các lực lượng của xã đưa đến nơi an toàn, chậm nhất trong 2 tiếng kể từ khi có lệnh.

Ông Phạm Nam Sơn, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang cho biết thêm, huyện cũng đã lập 2 tổ tiền phương tại xã Hòa Phong và Hòa Liên, bổ sung các nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện tại đây nhằm sẵn sàng ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.