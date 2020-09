Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 diện rộng theo hộ gia đình như thế nào ?

Ngoài ra, tiêu chuẩn loại trừ, gồm: Hộ gia đình có thành viên đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 kể từ ngày 25.7 đến thời điểm triển khai kế hoạch này. Đối với trường hợp hộ gia đình đã được xét nghiệm, tuy nhiên Tổ Covid-19, TTYT quận, huyện nhận thấy có yếu tố nguy cơ cao có thể xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 -19 quận, huyện xem xét việc lấy mẫu.

Việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình được tiến hành theo các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến thực hiện lấy mẫu từ ngày 4 - 8.9 cho 71.424 hộ (khoảng 14.285 mẫu) chưa được xét nghiệm, xét nghiệm theo phương pháp mẫu gộp (mẫu chùm).

Trên cơ sở kết quả về tình hình nhiễm Covid-19 giai đoạn 1 tại cộng đồng, giao Sở Y tế đánh giá, báo cáo kết quả và đề xuất việc lấy mẫu xét nghiệm của giai đoạn tiếp.

Hiện tại, tổng công suất xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 của toàn TP từ 3.000 - 4.000 mẫu/ngày. Dựa vào năng lực xét nghiệm hiện nay của các cơ sở y tế, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối tiếp nhận và điều phối mẫu xét nghiệm cho các đơn vị tham gia xét nghiệm, gồm: BV Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng, BV 199-Bộ Công An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC), BV C Đà Nẵng, BV đa khoa quốc tế Vinmec Đà Nẵng, Phòng khám đa khoa Thiện Nhân. Và thực hiện các mẫu xét nghiệm khẳng định đối với các mẫu sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2 do BV Đà Nẵng, BV Phổi Đà Nẵng, Phòng khám đa khoa Thiện Nhân chuyển đến.