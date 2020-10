Đà Nẵng: Yêu cầu chủ KS Lemon Tree phối hợp giải quyết vụ án 'người Trung Quốc nhập cảnh trái phép'

Theo Cơ quan An ninh điều tra, ngoài các vụ án Công an TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, hiện đơn vị đang thụ lý vụ án Châu Vy Anh cùng đồng bọn tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, cụ thể là tại khách sạn Lemon Tree (địa chỉ lô 1-2 đường An Thượng 33, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) trong ngày 31.7.2020.

Hiện khách sạn Lemon Tree do bà Nguyễn Thị Bích Thủy (39 tuổi, ngụ 39 Ngô Tất Tố, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là chủ sở hữu.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu bà Nguyễn Thị Bích Thủy hoặc người đại diện, cùng các cá nhân, tổ chức liên quan đến sở hữu khách sạn Lemon Tree, đến Cơ quan An ninh điều tra (80 Lê Lợi, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để phối hợp giải quyết vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra cũng cho hay, nếu quá 30 ngày kể từ khi thông báo, không có cá nhân, tổ chức nào liên quan đến khách sạn Lemon Tree đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ xử lý khách sạn theo quy đinh pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian vừa qua Công an hai tỉnh thành Quảng Nam và Đà Nẵng liên tiếp triệt xóa đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tại TP.Đà Nẵng, Công an thành phố đã phát hiện hơn 130 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh chui.