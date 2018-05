Đại án TrustBank: HĐXX không chấp nhận chứng cứ mới do luật sư cung cấp tại tòa

tin liên quan Xử lý thế nào với chứng cứ phát sinh tại tòa

Trong nội dung tuyên án của TAND TP.HCM chiều 31.5 về vụ án Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.362 tỉ đồng, HĐXX đã có những đánh giá về chứng cứ mới phát sinh tại tòa do luật sư (LS) Trương Thị Minh Thơ (bào chữa cho bị cáo Phấn) cung cấp.

Cụ thể, trong phiên xét xử chiều ngày 16.5, LS Thơ bất ngờ cung cấp một thẻ nhớ (USB) được cho là ghi lại cuộc nói chuyện giữa bà Phấn với các ông: Nguyễn Hữu Luận, Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phương Trang) và ông Trịnh Thanh Cao. Trong đó có nội dung thể hiện ông Luận nói với bà Phấn rằng, Thanh tra NHNN có công văn gửi lên Bộ Công an, Thống đốc NHNN, Thủ tướng Chính phủ về việc Phương Trang có nợ TrustBank hơn 9.000 tỉ đồng nhưng khoản nợ này vẫn chưa được đối chiếu…

Từ đó, theo LS Thơ, đây là một trong những chứng cứ quan trọng, thể hiện phía Công ty Phương Trang đã nhận nợ hơn 9.000 tỉ đồng, chứ không phải là 3.946 tỉ đồng như kết luận của cáo trạng.

Về chứng cứ này, Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa cũng đã có quan điểm không chấp nhận là một chứng cứ trong vụ án để xem xét, vì chứng cứ này không được thu thập theo trình tự được quy định, không thể hiện ý chí của bị cáo Hứa Thị Phấn…

Về quan điểm của HĐXX, trong nội dung tuyên án, cơ quan tố tụng này nhận định mặc dù LS trình bày USB là do Hứa Thị Phấn cung cấp cho LS khi LS Thơ được Hứa Thị Phấn mời làm LS bào chữa cho bị cáo, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, từ 22.3.2017, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Phấn, nhiều lần làm việc với Hứa Thị Phấn nhưng không làm việc được vì bị can khó tiếp xúc, gọi hỏi không trả lời, như vậy, không có căn cứ xác định nguồn gốc thu thập chứng cứ như LS trình bày.

Từ đó, HĐXX chấp nhận quan điểm của Viện KSND TP.HCM, không xem tài liệu, đồ vật LS Thơ cung cấp là chứng cứ mới trong vụ án.