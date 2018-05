Đại biểu Quốc hội đề nghị mạnh tay ngăn chặn các hành vi mất nhân tính

Giơ biển tranh luận đại biểu Trần Quang Chiểu (đoàn Nam Định) cho rằng, nói tăng trưởng dựa vào dầu thô là không thỏa đáng. Ông Chiểu nêu dẫn chứng cho thấy khai thác cả dầu thô và than đều giảm so với 2017 (kế hoạch khai thác hơn 13,2 triệu tấn, thực hiện 13,5 triệu tấn, vượt hơn 200.000 tấn so với kế hoạch nhưng lại hụt hơn 1,6 triệu so với 2016; than cũng giảm so với kế hoạch gần 2 triệu tấn) và đặt câu hỏi: “không biết đại biểu (Hoàng Quang Hàm - phóng viên) lấy số liệu ở đâu để nói rằng khai thác dầu thô tăng, nếu không có dầu thô thì không đạt tăng trưởng. Tranh luận lại với đại biểu Chiểu, đại biểu Hoàng Quang Hàm dẫn Báo cáo 193 của Chính phủ bổ sung kết quả thực hiện ngân sách 2017 và kế hoạch ngân sách 2018 nêu rõ: khai thác dầu thô 2017 đạt 13,57 triệu tấn, tăng 1,29 triệu tấn so với năm 2016. “Chúng ta đã khai thác và thanh toán vượt 1,29 triệu tấn, do đó ảnh hưởng đến GDP. Tôi nhìn nhận rằng, tỷ trọng thu dầu thô, khai thác khoáng sản có tăng so với 2017”, đại biểu Hàm nêu quan điểm. Đại biểu Hàm bày tỏ “đánh giá rất cao Chính phủ trong nỗ lực thoát khỏi lệ thuộc vào khoáng sản, vì đây là của để dành, nhưng rất muốn bức tranh tăng trưởng phải là thực chất. Tăng trưởng cao hơn là từ dầu thô chứ không phải từ nội lực của nền sản xuất".