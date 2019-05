Đại biểu Quốc hội đề xuất nghỉ vào 'ngày đàn ông' hay 'ngày của cha' thay vì 27.7

Mở đầu buổi thảo luận, đại biểu Lê Quân (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, đã có đôi lời giải thích về lý do chọn ngày này, trong đó lý do cơ bản nhất là tổng số ngày nghỉ của Việt Nam rất thấp so với thế giới