Đại gia xứ Lạng Triệu Ký Voòng lãnh án tử hình

Sau gần 2 ngày xét xử , ngày 19.11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 4 án tử hình đối với các bị cáo: Triệu Ký Voòng, Liễu Văn Cây (cùng ở Lạng Sơn), Sồng A Sang và Phạm Xuân Lân (cùng ở Sơn La) về tội mua bán trái phép ma túy . Ngoài ra, Voòng còn bị phạt tiền 500 triệu đồng và truy thu 2,6 tỉ đồng do phạm tội mà có để sung vào ngân sách nhà nước.

Theo cáo trạng, ngày 16.5.2018, tại H.Chi Lăng (Lạng Sơn), trinh sát ma túy của Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn (thuộc Phòng CSGT Lạng Sơn) kiểm tra, phát hiện xe tải BS 29C-806.74 do Phạm Xuân Lân điều khiển trong thùng xe cất giấu 20 bánh heroin . Số ma túy này do Voòng cùng các đồng phạm mua từ H.Vân Hồ (Sơn La) mang về Lạng Sơn để bán sang Trung Quốc . Từ tháng 3.2017 đến thời điểm bị phát hiện, Voòng cùng các đồng phạm đã mua bán 300 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 103 kg.