Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Năm 2021, mỗi người dân sẽ có một 'danh tính số'

Để đạt được các mục tiêu trên, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trước hết Việt Nam cần làm chủ hạ tầng số , bởi hạ tầng số đóng vai trò quyết định trong phát triển kinh tế số, xã hội số. Theo đó, hạ tầng viễn thông sẽ chuyển dịch thành hạ tầng số bao gồm: hạ tầng viễn thông và điện toán đám mây. Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ di động 5G, làm chủ hạ tầng điện đám mây (cloud) thông qua các nền tảng “Make in Viet Nam”.

Thứ hai, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chính phủ số, chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Theo Bộ trưởng TT-TT, Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định phát triển kinh tế tư nhân ở hầu hết các lĩnh vực, và kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Các nền tảng “Make in Viet Nam” sẽ gánh vác trên vai sứ mệnh lớn lao, đó là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSME) thực hiện chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu chiến lược đó, ngành TT-TT đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp công nghệ số, cứ 1.000 người dân/1 doanh nghiệp công nghệ số.

Thứ ba, nếu coi chuyển đổi số là một vũ khí sắc bén để mở rộng không gian mạng quốc gia , thì an toàn, an ninh mạng sẽ là chiếc khiên vững chắc bảo vệ thành quả của chuyển đổi số. Trong năm 2021, mỗi người dân sẽ có cơ hội sở hữu một danh tính số (

và được xác thực khi tham gia vào các dịch vụ trực tuyến, để bảo đảm an toàn và nâng cao mức độ tin cậy của các dịch vụ. Phổ cập định danh và xác thực điện tử sẽ góp phần tạo ra một không gian mạng quốc gia an toàn, văn minh và rộng khắp.

Hiện nay, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam là một thị trường của gần 100 triệu dân, có khả năng tiếp cận với thị trường ASEAN gần 600 triệu dân, thị trường RCEP hơn 2 tỉ dân và nhiều thị trường quan trọng khác. Nếu có lộ trình và hướng đi đúng đắn, công nghệ “Make in Viet Nam” sẽ vươn tầm thế giới và trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp lớn vào GDP quốc gia. Chuyển đổi số và “Make in Viet Nam” sẽ là con đường đúng đắn và bền vững nhất để nâng tầm và đưa sản phẩm Make in Viet Nam tiếp cận với các thị trường ngoài nước.