'Đại lý' cấp 1 của đường dây đánh bạc ngàn tỉ ra đầu thú

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, vận động thành công Hoàng Văn Trọng (27 tuổi, ở xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ) ra đầu thú.

Hoàng Văn Trọng là bị can đang bị truy nã về hành vi Tổ chức đánh bạc, liên quan đến vụ án sử dụng mạng internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền mà Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, điều tra ban đầu xác định Trọng là đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc của Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC online) và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).

Từ tháng 6.2016 - 8.2017, Trọng đã đứng ra mua bán đồng tiền RIK theo tỷ lệ hưởng chênh lệch 2%. Cứ 100.000 tiền RIK, Trọng mua với giá 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Cơ quan điều tra xác định Trọng đã thu lợi bất chính từ việc mua bán đồng RIK lên tới hơn 1 tỉ đồng.

Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 8.2017, với chỉ đạo của Bộ Công an, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân, tổ chức liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club. Tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu.

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên thiếu tướng - Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50- Bộ Công an) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố 2 tội danh, gồm 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can về tội rửa tiền và 1 bị can về tội sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã nhiều bị can đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra làm rõ Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc này khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng và 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.