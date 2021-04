Dải phân cách tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn lại bị đập phá

Đối diện các vị trí dải phân cách bị đập phá cả 2 chiều, xuất hiện những con đường mòn bằng đất hoặc đường bê tông dẫn lên vườn, nhà. Một số đoạn hộ lan bằng kim loại, lưới thép được dựng làm hàng rào bảo vệ hành lang an toàn giao thông dọc tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn cũng bị người dân đập bỏ hoặc tháo dỡ để mở đường đi tắt nối vào cao tốc.

Ông Nguyễn Đình Trưởng, Phó giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát , thừa nhận dọc tuyến cao tốc Liên Khương - Prenn hiện có hơn 10 vị trí bị người dân đập phá dải phân cách rất nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Còn ông Lê Nguyên Hoàng, Phó chủ tịch UBND H.Đức Trọng, cho biết huyện đã có rất nhiều văn bản giao cho các xã có đường cao tốc Liên Khương - Prenn đi qua như: Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp và TT.Liên Nghĩa cũng như công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; tuyên truyền, vận động người dân không chạy xe máy băng qua đường cao tốc để bảo đảm an toàn giao thông. Huyện cũng đề nghị Công ty TNHH Hùng Phát xây dựng lại các dải phân cách, rào chắn kiên cố, đồng thời gắn camera tại các vị trí người dân thường xuyên điều khiển xe máy băng qua để theo dõi, nhằm phát hiện việc bị người dân phá dải phân cách.