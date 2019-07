Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trả lời chất vấn

Theo đại tá Huỳnh Tiến Mạnh , trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng công an Đồng Nai đã bắt giữ, xử lý 240 vụ với 1.012 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 69 vụ và 133 đối tượng so năm 2018). Ngành công an tỉnh cũng lập hồ sơ đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc 415 người nghiện.