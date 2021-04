Đại tá Nguyễn Sỹ Quang được 100% cử tri nơi cư trú giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Tối 8.4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 5, quận 11 phối hợp với UBND phường 5 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM, được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV; và bà Lê Thị Kim Hồng (Bí thư Quận ủy quận Tân Phú), được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự hội nghị có bà Bùi Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Tổ chức đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11, lãnh đạo phường 5, quận 11 và hơn 150 đại biểu cử tri thuộc khu phố 6, phường 5, quận 11.

Theo thiếu tướng Trần Đức Tài, đại tá Nguyễn Sỹ Quang là cán bộ cao cấp của ngành công an, là sĩ quan ưu tú được đào tạo bài bản, chính quy, trưởng thành từ cơ sở và đã qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy ở nhiều đơn vị, nhiều cấp, đã cùng Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, cuộc sống bình yên cho người dân TP. Tất cả các ý kiến tại hội nghị giới thiệu của Công an TP.HCM đều thống nhất cao, khẳng định đại tá Nguyễn Sỹ Quang có đủ các điều kiện về đức và tài để ứng cử ĐBQH khóa XV.