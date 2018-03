Đài thiên văn tại Hà Nội sẽ vận hành thử nghiệm vào tháng 6

Chiều 29.3, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam luật sư Trần Hữu Kiển (37 tuổi, Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.