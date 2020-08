Đắk Lắk: Giữa mùa dịch Covid-19, chui vô thùng xe container đánh bạc

Ngày 4.8, Công an P.Tân An (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 vụ đánh bạc với 8 người tham gia, xảy ra trên địa bàn phường.

Trước đó, trưa 1.8, nhận được tin báo của người dân, Công an P.Tân An tổ chức theo dõi, phát hiện một nhóm người ngồi trong thùng xe container tại khu vực TDP11, P.Tân An, đánh bạc ăn tiền dưới hình thức bài phỏm.

Lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang 4 con bạc, thu giữ 1,26 triệu đồng và 1 bộ bài tây.

Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ 20 ngày 2.8, qua công tác quản lý địa bàn, Công an P.Tân An theo dõi, phát hiện 4 người tham gia đánh bạc cũng với hình thức đánh phỏm ăn tiền tại một căn tin của Cụm công nghiệp Tân An, thuộc P.Tân An.