Đắk Lắk: Kỷ luật hàng loạt cán bộ, đảng viên sai phạm

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, đảng viên chi bộ Công an P.Tân Hòa, TP.Buôn Ma Thuột, nguyên đảng viên Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đắk Lắk. Bà Hạnh đã có khuyết điểm, vi phạm là giới thiệu, làm trung gian cho đồng đội vay tiền nhiều lần với số lượng lớn, có lãi suất cao hơn mức lãi suất (tại thời điểm) theo quy định của bộ luật Dân sự.