Đắk Lắk: Số ca mắc Covid-19 mới tăng nhanh ở TX.Buôn Hồ

Sáng 19.9, Sở Y tế Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận thêm 77 ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn tỉnh; trong đó, TX.Buôn Hồ có 60 ca, H.Krông Búk 11 ca, H.Cư Kuin 3 ca và H.Ea H’leo 3 ca.

Với số ca mắc mới tăng nhanh những ngày gần đây, TX.Buôn Hồ trở thành “điểm nóng” về dịch bệnh Covid-19 ở Đắk Lắk. Trước đó, từ ngày 15 - 17.9, trên địa bàn TX.Buôn Hồ ghi nhận 47 trường hợp mắc Covid-19, phần lớn số ca bệnh liên quan đến người lao động tại vựa thu mua sầu riêng L.T ở P.Đạt Hiếu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo TX.Buôn Hồ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở 6 phường trung tâm từ 0 giờ ngày 18.9. Sở Y tế Đắk Lắk và UBND TX.Buôn Hồ triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc ở các phường này để chủ động phát hiện F0 trong cộng đồng

Trong ngày đầu (18.9), cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho trên 33.000 người dân tại 4 phường: An Lạc, An Bình, Thiện An và Đạt Hiếu (TX.Buôn Hồ). Theo Sở Y tế Đắk Lắk, trong số 60 ca mắc mới Covid-19 kể trên ở TX.Buôn Hồ, có đến 59 ca phát hiện trong cộng đồng qua xét nghiệm tại các phường này.

Từ ngày 19.9, lực lượng y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại 2 phường Đoàn Kết và Thống Nhất với gần 16.000 người dân để kịp thời phát hiện các trường hợp F0.

Một lãnh đạo TX.Buôn Hồ cho biết qua đợt xét nghiệm ở các phường trên, nếu tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan y tế sẽ xét nghiệm cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến sáng 19.9, toàn tỉnh này ghi nhận 1.641 trường hợp mắc Covid-19; trong đó H.Krông Búk có 329 ca, TX.Buôn Hồ 245 ca, TP.Buôn Ma Thuột 229 ca, H.Cư Kuin 169 ca… Hiện có 868 ca đã khỏi bệnh, 761 ca đang được điều trị.