Đắk Lắk: Truy bắt nhóm cướp giật tuổi teen nghiện game online

Ngày 19.6, Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sả n.