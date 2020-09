Đắk Lắk: Tụ tập trên đập thủy lợi để đua xe trái phép, chủ yếu là học sinh

Ngày 7.9, lãnh đạo Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý nhiều thanh thiếu niên cùng số lượng lớn phương tiện xe máy trong vụ tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn.

Trước đó, qua mạng xã hội , Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về việc có một nhiều nhóm thanh thiếu niên thường tụ tập tại khu vực đập thủy lợi Krông Búk Hạ (thuộc xã Krông Búk, H.Krông Pắk) để đua xe. Sau khi xác minh tin báo, Phòng CSCĐ đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk để lên phương án xử lý.

Chiều tối 6.9, Phòng CSCĐ cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an H.Krông Pắk đã phối hợp triển khai vây ráp bờ đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ từ nhiều hướng. Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang gần 300 thanh thiếu niên cả nam và nữ đang tụ tập, chuẩn bị đua xe.

Các phương tiện vi phạm trong vụ tụ tập, chuẩn bị đua xe bị lực lượng chức năng tập trung xử lý Ảnh: Công an cung cấp

Qua xác minh ban đầu, số thanh thiếu niên này chủ yếu là học sinh các trường THCS và THPT trên địa bàn các huyện: Krông Pắk, Krông Ana và TX.Buôn Hồ. Toàn bộ số thanh thiếu niên và phương tiện xe máy sau đó được bàn giao cho Công an H.Krông Pắk tiếp tục xử lý.

Theo lãnh đạo Công an H.Krông Pắk, hiện đơn vị đang phân loại các xe không có giấy tờ, xe độ chế và những người liên quan đến vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp.