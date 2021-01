Đắk Lắk: Xác minh thông tin công an xã nổ súng khiến 2 người nhập viện

Theo tìm hiểu ban đầu, 2 người liên quan đến vụ việc là 2 anh em ruột, gồm: Y Trang (31 tuổi) và Y Chang (24 tuổi, cùng trú buôn Sah A, xã Ea Tul). Cả 2 thanh niên này đã được người nhà đưa vào điều trị tại Trung tâm y tế H.Cư M’gar.

Chị H’lai Niê (26 tuổi, em họ của 2 nạn nhân), cho biết vào khoảng 23 giờ tối qua (15.1), Y Trang cùng 2 người khác đánh bầu cua ăn tiền (từ 10.000 đến 20.000 đồng), còn Y Chang nằm ngủ gần đó.

Trong lúc cả nhóm đang chơi bầu cua thì Công an xã Ea Tul đến bắt quả tang. Trong lúc lộn xộn, có người đụng trúng Y Chang (người đang nằm ngủ). Do Y Chang có vấn đề về thần kinh nên đã chống cự lại và lực lượng công an xịt hơi cay, nổ súng

Sau đó, Y Trang bị thương ở tay, Y Chang bị thương ở phần mông. “Tại nhà, gia đình thu được 2 vỏ đạn. Tuy nhiên, phía công an nói họ không nổ súng và cho rằng do anh em Y Trang chống cự, chạy trốn nên vấp vào cà phê, trượt té dẫn đến chảy máu”, chị H’lai kể lại.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Tul, cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đã nghe phía công an xã báo cáo về vụ việc.

Theo vị lãnh đạo này, Công an xã Ea Tul cho biết tối 15.1, lực lượng công an xã gồm 4 người đã ập vào một căn nhà tại buôn Sah A để bắt một nhóm đánh bạc . Lúc đó, một đối tượng nằm trên giường cầm dao chống cự, do đó phía công an xã đã nổ súng bắn xuống dưới đất và đạn bật lên. Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an H.Cư M’gar, cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với Công an xã Ea Tul, khi nào có thông tin chính xác sẽ trao đổi lại”.