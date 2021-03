Đắk Nông: Bắt giữ bị can bị truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở TP.HCM

Bị can Hoàng Trần Nga (31 tuổi, trú P.Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa) bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 7.2020, chị T. (trú TP.Gia Nghĩa) và anh trai của Nga cùng góp vốn mở quán game bắn cá tại Tổ dân phố 1, phường Nghĩa Tân, TP.Gia Nghĩa và thuê Nga giúp việc trông coi, quản lý quán.

Trong quá trình làm việc tại đây, giữa chị T. và Nga phát sinh mâu thuẫn, đến tháng 8.2020, Nga bị cho nghỉ việc. Khoảng 19 giờ ngày 8.8.2020, Nga cầm theo đến quán game dọa nạt chị T. nhưng được mọi người can ngăn nên Nga bỏ về.

Đến 22 giờ 30 ngày 11.8.2020, Nga cầm dao đến quán game chém chị T. bị thương tích tổng cộng 48%.

Sau khi gây án, Nga bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, ngày 12.10.2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đến ngày 7.1.2021 ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hoàng Trần Nga về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 9.3, Công an TP.Gia Nghĩa bắt giữ Hoàng Trần Nga khi đang lẩn trốn ở TP.HCM. Ngay sau đó, bị can bị truy nã Hoàng Trần Nga được di lý về Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa để phục vụ công tác điều tra.