Đắk Nông: Dọa đốt chết vì người yêu đòi chia tay

Chiều 20.5, Công an H.Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc No để điều tra, làm rõ về hành vi đe dọa giết người. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc No (29 tuổi, xã Trà Vân, H.Nam Trà My, Quảng Nam) và chị D.T.H. (trú xã Nhân Cơ, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) sống chung với nhau như vợ chồng tại xã Nhân Cơ, H.Đắk R'lấp. Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc No (29 tuổi, xã Trà Vân, H.Nam Trà My, Quảng Nam) và chị D.T.H. (trú xã Nhân Cơ, H.Đắk R’lấp, Đắk Nông) sống chung với nhau như vợ chồng tại xã Nhân Cơ, H.Đắk R'lấp.

Tuy nhiên, thời gian gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và chị H. có ý muốn chia tay. Điều này làm cho No vô cùng bực tức.

Chiều 13.4, No lấy xe máy của chị H. đi nhậu, sau đó chị H. gọi điện yêu cầu No mang xe về trả. Khoảng 23 giờ cùng ngày, No về phòng trọ để trả xe và đánh chị H. Vì quá sợ nên chị H. chạy trốn khỏi phòng trọ, còn No thu dọn đồ đạc rời đi. Sau đó No còn liên tục nhắn tin đe dọa sẽ giết chị H.

Đến 1 giờ ngày 14.4, No quay lại phòng chị H. để chửi bới và yêu cầu mở cửa. Quá bực tức vì chị H. không mở cửa, No mở nắp bình xăng xe của chị H. rồi đẩy ngã xe để xăng chảy ra, sau đó No dọa sẽ đốt chết chị H.

Quá sợ hãi trước hành động của No, chị H. chạy vào nhà vệ sinh để trốn, nhưng No phá được cửa và dìm đầu chị H. vào chậu nước . Nhiều người dân sống xung quanh biết chuyện đã chạy đến giải cứu chị H. kịp thời và trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an xã Nhân Cơ và Công an H.Đắk R’lấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ No.

Hiện Công an H.Đắk R’lấp đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghi can dọa đốt, giết người yêu chỉ vì bị yêu cầu chia tay.