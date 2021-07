Đắk Nông: Ghi nhận ca dương tính Covid-19 thứ 5 là tài xế xe tải

Trường hợp dương tính với Covid-19 là tài xế (30 tuổi, trú tại thôn Mỹ Long, xã Mỹ An, H.Chợ Mới, An Giang) có lịch trình di chuyển qua địa bàn tỉnh Đắk Nông . Tài xế này có nhu cầu lấy mẫu xét nghiệm bằng test nhanh (do Trung tâm Y tế H.Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông thực hiện) và có kết quả dương tính với Covid-19 vào lúc 9 giờ 15 ngày 15.7.