Đắk Nông: Khởi tố, tạm giam bị can 17 tuổi sát hại cụ bà 88 tuổi

Chiều 10.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Thành (17 tuổi, ngụ xã Đắk Sắc, H.Đắk Mil, Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người . Thành là bị can của vụ án sát hại cụ bà 88 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, sáng 5.5, Nguyễn Xuân Thành đi chặt cây ở gần nhà cụ bà Lê Thị H. (88 tuổi, hàng xóm của Thành) thì có nghe thấy bà H. chửi mình, nên khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Thành qua nhà bà H. để hỏi chuyện.

Tức giận vì bị bà H. liên tục chửi nên Thành đã đẩy bà H. ngã xuống nền nhà. Sau đó, Thành dùng thanh sắt đánh nạn nhân tử vong

Hiện trường vụ án tại nhà bà H. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Gây án xong Thành còn lấy của bà H. 390.000 đồng rồi bỏ về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng hơn 11 giờ cháu của bà H. đi học về phát hiện sự việc và tri hô thì Thành cũng chạy đến nhà bà H. cùng với nhiều người dân trong xóm hỏi thăm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày (5.5), Công an Đắk Nông xác định được nghi phạm sát hại cụ bà H. là Nguyễn Xuân Thành, hàng xóm của bà H. Sau đó Thành được đưa về Công an H.Đắk Mil phục vụ công tác điều tra. Vụ án giết người đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.